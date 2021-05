All'asta gli scuolabus e altri beni

Gli scuolabus vanno all’asta. Tempo fino al 12 maggio per presentare le offerte. Il Comune di Crescentino ha deciso di procedere all’alienazione di alcuni beni mobili. Si tratta di uno scuolabus Iveco 100 E18 targa AC 492 HD prezzo a base d'asta 1500 euro. Un altro scuolabus Iveco 49 targa VC596194 con base d’asta 1000 euro e diversi materiali lignei di varie misure, a corpo, base d’asta 2500 euro. I beni sono visibili, previa prenotazione telefonica allo 0161833102 o numero verde 800546171 interno 7 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 10,30. Termine ultimo per presentare domanda di partecipazione il 12 maggio alle 12. L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, in favore della migliore offerta.