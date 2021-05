Addio a Giovanni D'Alessio, castagnaro e fruttivendolo dal cuore d'oro

Santhià: la città piange uno dei sui personaggi storici, Giovanni D'Alessio, 92 anni. Castagnaro e fruttivendolo, aveva da pochi giorni festeggiato 66 anni di matrimonio con la moglie Mimma. Tanti i messaggi di affetto e di cordoglio anche sulle pagine dei social network, dove D'Alessio viene da tutti ricordato come un uomo buono e dal cuore d'oro, riaccendendo in molti tanti ricordi: dal profumo delle sue castagne cucinate lungo viali cittadini al fuoco acceso alle 7 del mattino per preparare le caldarroste vicino alla fermata dell'Atap, per scaldare gli studenti che aspettavamo il bus per Vercelli. E poi i suoi banchetti di frutta e verdura dove tanti santhiatesi si fermavano per parlare con D'Alessio, sempre gioviale e allegro, e ascoltare le sue storie.