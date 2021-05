A forza di rialzi l'incanto dei carri per la 585ª Corsa dei buoi

Grande fermento nel paese di Asigliano Vercellese per la 585ª Corsa dei buoi che domani, domenica 9 maggio, si svolgerà come da tradizione allo scoccare del mezzogiorno. Anche se i festeggiamenti in onore di San Vittore, come lo scorso anno, sono ridimensionati per il contenimento del Covid-19, l’Amministrazione comunale guidata da Carolina Ferraris è riuscita ad organizzare in sicurezza un programma con i principali appuntamenti.

Questa mattina, sabato 8 maggio, nel piazzale antistante il Palazzo comunale, infatti, si è svolto l’immancabile incanto dei carri, con il quale i team degli auriga - a forza di rialzi - hanno manifestato l'intenzione di sciogliere il voto religioso.



Al termine, alla presenza del primo cittadino, dei priori di San Vittore e del parroco, don Gian Franco Brusa, sono state sorteggiate le quattro posizioni di partenza e sono state consegnate alcune targhe di ringraziamento ai componenti delle squadre che domani correranno, al personale della locale casa di riposo e ai rappresentanti del Comitato folkloristico asiglianese e dell’associazione 'L’incontro' per "l’eccezionale disponibilità e collaborazione prestata durante la pandemia".