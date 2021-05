Stroppiana dà l’addio all’ex sindaco Giovanni Oppezzo.

“Hai fatto tanto per Stroppiana, da quando sei stato sindaco del nostro paese fino a qualche anno fa, come responsabile della Biblioteca e alla Società di Mutuo Soccorso, quando per problemi di salute hai deciso di lasciare – lo ricorda l’attuale primo cittadino Maria Grazia Ennas - Ti ricorderemo sempre e grazie per tutto ciò che hai fatto per il tuo paese”. “E' mancato un caro amico, Giovanni – è il post dell’ex sindaco Pino Carenzo - Creatore della nostra Biblioteca Civica e del nostro Archivio Storico. Grazie alla sua tenacia, la Società di Mutuo Soccorso è rinata nei primi anni 2000 con il suo restauro ed il restauro della bandiera storica e degli arredi”.