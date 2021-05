Servizio di dog sitter per malati Covid

Borgosesia: dog sitter per malati Covid, il progetto è operativo. L'iniziativa vede Comune e Croce Rossa uniti per l’assistenza alle persone contagiate, proprietarie di animali: "Abbiamo avviato quest’esperienza qualche mese fa - spiega l’assessore alla tutela degli animali Eleonora Guida - e sono diverse le famiglie che hanno richiesto il nostro aiuto per la gestione adeguata dei loro cani: in particolare per l’adeguato esercizio quotidiano, con la passeggiata e lo sgambo. I volontari danno molto di più, perché svolgono questo servizio con evidente amore per gli animali, offrendo anche una affettuosa interazione con i cani che vengono loro affidati".

Il progetto era partito a novembre 2020, quando la problematica si era palesata per chi si trovava isolato per il Covid, senza aiuti e senza la possibilità di affrontare la spesa per affidare il cane a un dog sitter: "Preso atto di ciò – racconta Guida - ho chiesto la collaborazione della Croce Rossa e Daniela Denicola, presidente del comitato di Borgosesia, che si è subito attivata. In brevissimo tempo, siamo partiti con il servizio che ancora adesso funziona perfettamente".

Per usufruire di un dog-sitter, basta telefonare all’Ufficio staff, allo 0163 290210, dove verrà presa nota della richiesta e si farà in modo di assicurare l’intervento: «E’ un sostegno che offriamo alle famiglie ai borgosesiani – aggiunge l'assessore - grazie a volontari estremamente disponibili e dotati dei necessari dispositivi di protezione, trattandosi di personale formato dalla Croce Rossa e dunque attento al rispetto assoluto delle norme di sicurezza sanitaria".