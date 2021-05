Revocato lo studio di fattibilità per avviare la riqualificazione

Cigliano: sul parco giochi è tutto da rifare. L'amministrazione ha revocato lo studio di fattibilità emesso lo scorso settembre, con lo scopo di avviare la riqualificazione dell'area. "Vogliamo renderla più grande e più bella" afferma il sindaco Diego Marchetti.

Il motivi dell'azzeramento della pratica sono due: da un lato affidare la competenza al nuovo ufficio lavori pubblici, e non più a quello all'edilizia privata che finora se ne era occupato. "Si tratta di un adeguamento all'organizzazione che abbiamo adottato ormai tempo fa" spiega il primo cittadino. Dall'altro, e questo è il dato più importante, c'è l'intenzione di rivedere completamente le caratteristiche del parco giochi che verrà. "Non voglio anticipare nulla perché sarà una sorpresa" afferma il sindaco. Sulla delibera di revoca si legge di una "progettazione integrata" che oltre alla riqualificazione del parco giochi includerà anche altri piani per l'utilizzo di aree verdi, per lo sport all'aperto e per il benessere degli animali. Il tutto riguarderebbe la zona tra via Moncrivello e via Venturino. "Il progetto precedentemente non ci convinceva. Visto che il parco giochi è un servizio importante per i nostri bambini, vogliamo curarlo con attenzione" prosegue Marchetti.

La volontà di ammodernare l'area esiste, sulla carta, da diverso tempo. Una prima iniziativa era stata già presa a fine 2018 dalla precedente amministrazione, che aveva ordinato nuove giostrine da installare. Qualcosa però sarebbe andato storto nei passaggi successivi, tanto che un anno dopo la giunta Marchetti aveva effettuato un nuovo acquisto per un importo di 40.000 euro. Nel frattempo alcune vecchie installazioni sono state eliminate, non senza contorno di polemiche. Il primo progetto di riqualificazione è stato approvato lo scorso autunno, prevedendo una spesa di 70.000 euro (esclusa quella già sostenuta per le giostrine). A oggi tuttavia i nuovi giochi sono ancora in magazzino. "Saranno posizionati insieme ad altri che acquisteremo nell'ambito del nuovo progetto" spiega il sindaco. Quando inizieranno i lavori? "Non voglio fare previsioni – risponde il primo cittadino - Ho constatato che l'emergenza sanitaria, la burocrazia e il riscontro dei fornitori fanno puntualmente saltare ogni programma".