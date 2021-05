Raccolta fondi per acquistare un mezzo di soccorso per la Cri

Fondazione Valsesia: avviata una nuova campagna solidale a favore della Croce Rossa di Borgosesia. Lo scopo è acquistare un nuovo mezzo di soccorso. E' già stata ribattezzata 'l'ambulanza di Pietro' dal nome del bambino che ha disegnato la locandina dell'iniziativa. L'ennesimo fondo aperto dall'ente valsesiano rappresenta un segno di riconoscenza per quanto fatto dai volontari durante l'emergenza Coronavirus. "Non solamente nel trasporto e nell’assistenza dei malati, ma anche nel supporto operativo alla campagna vaccinale, in ospedale, nelle attività socio assistenziali come la consegna della spesa, dei farmaci, degli abiti ai ricoverati, le raccolte alimentari" elencano dalla Fondazione.

A fine del 2020 il comitato borgosesiano della Cri ha calcolato 5.447 servizi svolti durante l'anno, che hanno fatto percorrere ai mezzi 300.926 chilometri in 12.245 ore. "Non ci siamo mai fermati, nemmeno nei momenti in cui il rischio di contagio era ai massimi e ogni volontario metteva a repentaglio la salute propria e dei familiari" sottolinea Daniela Denicola, presidente del gruppo attivo dal 1982.

"L’importanza di avere dei mezzi di soccorso in piena efficienza si è dimostrata fondamentale durante la pandemia. Anche per tale ragione sosteniamo con grande impegno questo fondo che rappresenta tutta la comunità valsesiana e valsesserina" afferma Cerra, ringraziando i volontari e la presidente della Croce Rossa.

Durante la presentazione del progetto sono intervenuti diversi rappresentanti del territorio tra cui Emanuela Buonanno, vicesindaco di Borgosesia, ed Eraldo Botta, presidente della Provincia e sindaco di Varallo che a sua volta ha espresso riconoscenza verso i promotori di questa iniziativa. "Grazie all’attività della Croce Rossa i cittadini si sono sentiti più sicuri in quest’ultimo difficile anno. Un grazie anche alla Fondazione che coordinerà la raccolta fondi, che invito tutti a sostenere".

Per lasciare il proprio contributo si può effettuare un versamento su Pay Pal oppure un bonifico, indicando l'Iban IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092 e la causale "Ambulanza Croce Rossa Italiana