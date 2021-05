Piante fiorite e aromatiche per sostenere la Lilt di Vercelli

Caresana, Pezzana, Stroppiana: una piantina fiorita oppure un vasetto di erbe aromatiche per sostenere la Lilt. Nel fine settimana, in occasione della Festa della mamma sono previste tre iniziative a favore della associazione provinciale di Vercelli per la prevenzione dei tumori, e precisamente sabato 8 maggio a Caresana, davanti al salone dell'oratorio, sarà presente Pinuccia dalle 15 alle 18, mentre domenica 9 maggio lo stand con i fiori e piantine, sarà allestito a Pezzana dalle dalle 10,30 alle 12,30 da Cinzia Donà e a Stroppiana da Katia Botturi dalle 9 alle 12. Chi non potesse partecipare, potrà comunque contribuire con un'offerta, rivolgendosi alle referenti dei tre paesi.