Le azalee della ricerca con modalità 'delivery'

Motta de' Conti: domenica 9 maggio, in occasione della Festa della mamma, sarà riproposta l'iniziativa benefica a favore dell'Airc, con le azalee consegnate a domicilio. Come già successo l'anno scorso, in pieno lockdown, non sarà allestito il consueto stand sul sagrato della chiesa parrocchiale, ma l'appuntamento a favore della ricerca sul cancro verrà realizzata con modalità 'delivery'.

Per informazioni o prenotazioni contattare il vicesindaco Cristina Ferraris, la referente, che si occuperà della distribuzione.