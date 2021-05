Dal bilancio emerge un'alta evasione delle tasse locali

Tronzano: dal bilancio del Comune emerge un'alta evasione delle tasse locali. E l'amministrazione prende provvedimenti. "Vogliamo partire dal presupposto che la causa siano errori oppure difficoltà nel pagamento. Ma con chi persevera o evade totalmente le tasse saremo più severi" avverte il vicesindaco Fausto Valdo.

La cattiva sorpresa è arrivata con il rendiconto della gestione 2020, il documento che fotografa lo stato dei conti allo scorso anno. "Dal 2021 abbiamo disposto l'invio a casa dell'avviso per il pagamento dell'Imu, con l'indicazione della cifra dovuta. Si spera che il servizio possa fermare questa tendenza" confida il vicesindaco.

Anche perché l'epidemia di Coronavirus non contribuisce certo alla salute delle casse pubbliche. Per il futuro prossimo i Comuni sono in attesa di un contributo statale che dovrebbe risanare i buchi in bilancio dovuti all'emergenza. L'amministrazione di Tronzano ha già previsto una spesa di poco più di 25.000 euro che andrà coperta con queste risorse. "Indiremo un appalto da circa 20.000 euro per assegnare lavori di pulizia e sanificazione" anticipa Valdo. L'impresa vincitrice si occuperà di svuotare i cestini dell'immondizia, raccogliere i rifiuti abbandonati sul territorio e disinfettare regolarmente le aree pubbliche come i parchi giochi, che così saranno accessibili in sicurezza. "Inoltre contiamo di mantenere sempre aperto il bagno pubblico dell'area mercatale" aggiunge Valdo.

Altri 5.500 euro saranno destinati a ripristinare il servizio di trasporto sanitario. In attesa che la Protezione Civile possa riprendere le attività in sicurezza, ad occuparsene sarà probabilmente un'associazione di un paese vicino. Tra gli utenti rientrerebbero anche coloro che vengono convocati a fare il vaccino.