Trino: partono i lavori di riasfaltatura

Al via una serie di ripristini per gli asfalti di diverse vie dell’abitato trinese.

Dopo i vari interventi svolti ai sottoservizi per l’acquedotto e le tubature del gas, da Asm e 2iReteGas, e trascorso il periodo necessario per l’assestamento, ora si procederà con diverse asfaltature. Sono in programma da lunedì 10 maggio: saranno interessate via Monte Grappa, via Lanza, i tratti di collegamento con corso Cavour da via Ferrari, via Lanza e via San Rocco, via Cardinal Sincero tra i civici 10 e 12, via Pasubio al civico 17, via Montarolo al civico 11, via Lombardi al civico 1/A e all’angolo con via Monte San Michele, via Hermada al civico 10 e via Vercelli al civico 435. Via Lanza sarà completamente chiusa, eccetto che per i residenti, dal 10 maggio e fino alle fine dei lavori, dalle 8 alle 18 per fornire una completa sicurezza durante i lavori di asfaltatura.