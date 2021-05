Asigliano: il programma definitivo della patronale

Il sindaco di Asigliano Carolina Ferraris ha comunicato il programma definitivo della festa patronale in programma domenica 9 maggio. "La patronale si svolgerà secondo un preciso programma concordato in Questura a Vercelli - spiega - Ogni limitazione adottata è stata fissata e condivisa tra le parti nel pieno rispetto del Dpcm vigente oltre che della sicurezza pubblica".

Ecco gli orari: ore 9,30/9,45 ritrovo davanti al piazzale del Comune di Asigliano per sindaco, priori, portatore del Cero, 4 amministratori comunali, Carro del pane con personale addetto; ore 10,15 processione verso parco comunale limitata alle persone sopra indicate; ore 10,30 messa con posti a sedere aperta a tutti; al termine della messa processione composta da croce e clero (5 persone), stendardo (2 persone), priori e Cero (5 persone), gonfalone (1 persona), sindaco e autorità (5 persone), trono (12 persone).

"Oltre a queste persone nessuno potrà partecipare alla processione e quindi entrare all'interno dell'area interdetta all'altezza di via 4 Novembre angolo Via Roma - prosegue Ferraris - Si precisa che all'interno delle abitazioni correnti nei pressi della zona interdetta non dovranno trovarsi più di 4 ospiti. Gli accessi al paese saranno condizionati da alcuni sbarramenti e per giustificare l'accesso alle proprie residenze bisognerà essere in possesso del documento di riconoscimento in corso di validità. Su tutto il territorio comunale vigeranno ordinanze aggiuntive al Dpcm e nessuno dovrà sostare nei pressi dei punti ritenuti vietati. Non dovranno formarsi assembramenti sul territorio comunale".

Gli animalisti avranno una zona dedicata in corrispondenza dello spartitraffico tra viale Garibaldi e la strada per Pezzana. "Vi chiediamo massima collaborazione affinchè le forze dell'ordine non si trovino costrette ad intervenire - è l'appello del sindaco - E' un momento difficile per tutta la comunità ma l'amore per San Vittore viene prima di ogni considerazione. Gli auriga e le persone autorizzate ad entrare nella zona interdetta sarà riconoscibili da bracciale colorato. Ci scusiamo con i sindaci amici ma non è possibile averli come ospiti".