Una donazione ad A-Mici di Trino per ricordare Elena Molzino

Una donazione dall’Associazione per per l’Archeologia, la Storia e le Belle Arti Tridinum all’associazione A-Mici di Trino per ricordare Elena Molzino. La scelta non poteva essere più azzeccata visto l’amore di Elena per la sua gatta Cocca e la sua cagnolina Kelly (nella foto sotto).

"Ci sono tanti modi per ricordare chi non c'è più - affermano da A-Mici di Trino - Dipende dalle caratteristiche e dalle particolarità che si vogliono mettere in luce. Di solito ci si sofferma sui risultati ottenuti in ambito professionale, sui percorsi culturali o sulla presenza ad eventi eccezionali. L'amore e l'affetto per gli animali è una delle qualità a cui, di solito, si fa meno riferimento. Colpa delle nostre radici e delle nostre tradizioni. Così quando il presidente della Tridinum (Pier Luca Monge) ci ha telefonato per comunicarci una donazione a favore di A-Mici di Trino per ricordare Elena, abbiamo subito pensato che persona straordinaria sia stata e quanto apprezzabile sia la scelta compiuta da uno dei sodalizi più importanti di Trino. Ricordare Elena, che ha dedicato una parte importante della sua vita a studiare il nostro territorio, ricordarla per l'amore che aveva per il suo gatto ed il suo cane, è per noi conferma di quanto esteso sia l'affetto per gli animali e quanto sia importante la presenza di una associazione come la nostra e il lavoro che svolge".

Elena Molzino, mancata a 45 anni il 10 aprile scorso per via del Covid-19, è stata per tantissimi anni segretaria della Tridinum, e l’amore per la storia trinese le era stato trasmesso da papà Domenico. Ma Elena nutriva un amore straordinario per la sua Cocca e la sua Kelly, le quali molto spesso immortalava nelle sue foto postate sui social. A loro dedicava tanto tempo. Ora Cocca e Kelly sono accudite dal fratello di Elena, Giuseppe. Alla Tridinum va dato atto della grande sensibilità di aver scelto A-Mici di Trino per ricordare Elena, persona dolce, riservata, buona, che manca a tanti in città.