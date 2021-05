Saluggia: anticipata l'apertura della rotatoria

Procedono i lavori per la nuova rotatoria a servizio del Polo Farmaceutico Biomedicale di Saluggia, lungo la SP 37. Il vicepresidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno, in accordo con i responsabili del Polo ed il Sindaco di Saluggia, ha deciso di anticipare l’apertura alle ore 14 di lunedì 10 maggio, anziché alle 16.

Il flusso di traffico subisce notevoli picchi in ingresso e in uscita dei dipendenti durante i cambi turno, con il transito di anche più di 1.000 veicoli nell’arco di poco tempo, rendendo il momento della deviazione in senso rotatorio molto delicato per la sicurezza. “Ringrazio - conclude Andorno - anzitutto la ditta e la direzione lavori per la celerità nello svolgimento delle opere che permetterà di anticipare la deviazione, i dirigenti del Polo farmaceutico biomedicale, il sindaco e le Forze dell’ordine che saranno presenti in loco durante questo delicato momento”.