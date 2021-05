Rovasenda: delegazione del Biodistretto ricevuta in Regione

Lo scorso giovedì per il Biodistretto del Riso Piemontese è stata una giornata molto importante.

Il presidente Gianpaolo Andrissi con Giuseppe Goio e Mariapaola Di Rovasenda sono stati ascoltati presso la seduta congiunta delle commissioni ambiente ed agricoltura del Consiglio regionale del Piemonte. Durante questo incontro per la delegazione è stata l’occasione per presentare il Biodistretto, i suoi scopi, le tecniche utilizzate nella coltivazione del RisoBio e i benefici per l’ambiente. Inoltre, sono state avanzate alcune richieste: la modifica del regolamento regionale per la creazione di Biodistretti del cibo riconosciuti dalla Regione. Attualmente il limite è stato fissato a 100 aziende e per molti non è raggiungibile. Infine, è stata richiesta l’introduzione su base regionale un’etichetta dei prodotti agricoli finalizzata per fornire al consumatore più informazioni e promuovere sul mercato internazionali i prodotti locali. E non solo: la Regione è stata invitata a sostenere maggiormente studi ed indagini mirate a valutare ed analizzare il bilancio ambientale delle diverse colture con particolare attenzione a quelle biologiche, presenti sul territorio. Soddisfatti i partecipanti all’incontro in quanto il confronto ha suscitato interesse da parte dei consiglieri regionali.