Crescentino Comune Turistico anche per il 2021

Crescentino riconfermato Comune Turistico anche per l’anno 2021. Lo scorso 26 aprile il settore cultura, turismo e sport della Regione Piemonte ha inserito la città tra i 29 comuni turistici piemontesi per quest'anno. "È con grande soddisfazione che, per il terzo anno consecutivo, otteniamo questo risultato – ha commentato il sindaco Vittorio Ferrero – frutto dell’impegno che ci mettiamo quotidianamente nella valorizzazione e promozione dei beni artistici e architettonici di cui Crescentino è ricca". Nel dossier di candidatura particolare spicco è stato dato dal 245° anniversario dello spostamento del campanile del Santuario della Madonna del Palazzo. E’ anche emerso che il sito religioso è posto su una strada romana, ben più antica della via Francigena, già annotata nel 994 nel diario di Sigerico, Arcivescovo di Canterbury. Il percorso è lo stesso che conduce da Bordeaux a Gerusalemme. "Crescentino merita una visita in tutti i periodi dell’anno, perché grazie alla sua geolocalizzazione, posta alla confluenza dei fiumi Po e Dora Baltea, ai piedi delle colline del Monferrato ed immersa nelle risaie, presenta un paesaggio in continuo mutamento" conclude Ferrero.