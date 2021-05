Consiglio comunale dei ragazzi, Eva Cera è il nuovo sindaco

Eva Cera è il nuovo sindaco del consiglio comunale dei ragazzi di Crescentino.

Dopo un periodo di forzata interruzione a causa del lockdown i rappresentanti delle classi prime e seconde delle scuole medie, si sono finalmente potuti ritrovare in presenza per eleggere la loro Giunta.

Coordinati dagli operatori dell’associazione Itaca e dal docente Marco Canuto e coadiuvati nelle loro attività dall’assessore all’istruzione Antonella Dassano, completeranno la giunta dei ragazzi il vicesindaco Tommaso Brusotto, l’assessore all’ambiente Chiara Prior, l’assessore al bilancio Alessandro Moschini, l’assessore allo sport e agli eventi Filippo Casubolo e l’assessore alla sicurezza Massimo Trotta.

Vittorio Ferrero si è confrontato con i ragazzi che hanno elaborato il progetto del nuovo parco per definire i dettagli. "Vedere i giovani allievi interessati alla gestione del bene pubblico – hanno commentato Ferrero e Dassano – è sempre emozionante perché fa ben sperare per il futuro. Sono, infatti, gli anni scolastici quelli in cui si pongono le basi per creare una coscienza sensibile alla gestione amministrativa della propria città. Auguriamo buon lavoro ad Eva Cera e a tutta la giunta comunale junior con la quale avremo il piacere di confrontarci nei prossimi mesi".

Il dirigente scolastico Giuseppe Nunzio Faraci ha voluto sottolineare l'importanza del lavoro svolto dai ragazzi, incoraggiandoli nell'inseguire i propri sogni partecipando attivamente alla vita della loro città.

Durante la prossima seduta verrà realizzato un video per comunicare a tutta la cittadinanza le idee approvate.

Il primo impegno pubblico che vedrà impegnato il sindaco dei ragazzi al fianco del “collega” Ferrero sarà la celebrazione della festa patronale in programma domenica 6 giugno.