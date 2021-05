Ultras Blue Boys di Trino: iniziative benefiche ferme "al palo"

Niente iniziativa benefica, niente partite allo stadio. Gli Ultras Blue Boys di Trino sono fermi al palo.

"Siamo molto dispiaciuti di non poter entrare al “Roberto Picco” per sostenere i nostri ragazzi della LG Trino - spiega Roberto Paulato degli Ultras trinesi - Questa distanza dallo stadio ci rattrista molto anche perché non possiamo nemmeno mettere in atto la nostra annuale iniziativa benefica come abbiamo sempre fatto negli ultimi anni. Posso quindi confermare ufficialmente che per questa stagione non faremo iniziative, con grande dispiacere. Siamo stati contattati anche da altre tifoserie italiane che ci hanno sempre seguiti nelle nostre proposte, aderendo a quanto facevamo, ma pure a loro ho dovuto comunicare che per questa stagione restiamo fermi, con la speranza di poter tornare presto allo stadio a tifare e a proporre i nostri gadget per la raccolta fondi a scopo benefico".

L’ultimo in ordine di tempo era stato quello all’Auser di Trino per le proprie attività a favore degli anziani trinesi. Ma gli Ultras Blue Boys trinesi non sono nuovi nell’impegno benefico: nel 2015 ottennero il "Premio di Bontà" de La Sesia per la loro opera di beneficenza e negli anni hanno raccolto fondi a sostegno del piccolo Giorgio Shabani, per l'acquisto di un defibrillatore per il campo sportivo "Roberto Picco", per una borsa di studio a una ragazzina trinese, per contribuire all'iscrizione alla scuola calcio per i piccoli che non avevano la possibilità economica di farlo, e poi ancora i contributi a Pat e San Vincenzo, i fondi per Liberi di Scegliere Onlus di Vercelli, e un sostegno alla biblioteca civica “Favorino Brunod” per l’acquisto di libri. Chiaro esempio che si tifa col cuore, sia verso la propria squadra che verso la propria città e non solo, con tante iniziative benefiche che fanno degli Ultras Blue Boys una delle tifoserie più sensibili d’Italia.