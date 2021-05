Borgosesia: raccolti 500 chilogrammi di rifiuti da un esercito di volontari. Un risultato, quella della prima giornata di 'RipuliAmo la città', che entusiasma l'assessore all'Ambiente Eleonora Guida. L'iniziativa, organizzata dall'Amministrazione comunale, è stata battezzata 'RipuliAmo la città' unendo in un solo termine i concetti di cura e di amore per territorio e ambiente.

Insieme ai rappresentanti della giunta, il sindaco Paolo Tiramani ed Eleonora Guida, con Marco Buonamici, Costantino Bertona e Francesco Nunziata, si sono radunati sulla sponda del Sesia nella zona di Aranco una trentina di cittadini che avevano visto l’annuncio e non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento.

Il gruppo ha raccolto oltre mezza tonnellata di rifiuti di vario genere, che sono stati differenziati 'in corso d’opera': "Eravamo muniti degli appositi contenitori per vetro, lattine, carta, plastica ed indifferenziato - spiega Guida - ed abbiamo conferito lì tutto ciò che è stato asportato dall’ambiente, in modo che poi i mezzi della Seso sono potuti passare a raccogliere il tutto come da prassi. Purtroppo, abbiamo rinvenuto anche parecchi ingombranti, come frigoriferi, stufe, water, lavandini e tanto altro, che

abbiamo depositato su un mezzo della Seso, il quale poi ha trasportato i rifiuti a Plello nell’apposita area da poco inaugurata".

Il bilancio di questa prima esperienza, che si inserisce anche nel progetto Valsesia Plastic Free, è stato estremamente positivo e questo appuntamento verrà reso fisso, una volta al mese: "I partecipanti sono arrivati anche da fuori città – spiega l’Assessore Guida – che avevano visto l’annuncio ed hanno voluto esserci; molti mi hanno detto che stavolta non sono riusciti a partecipare, ma che saranno presenti nelle prossime occasioni: allora annuncio fin d’ora che, tenendo conto delle previsioni meteo, stabiliremo ogni mese una giornata per 'curare' una parte del nostro ambito territoriale, sempre tenendo conto delle

segnalazioni dei borgosesiani, che come è stato per questo tratto della riva del Sesia ad Aranco, sono vigili e puntuali nel segnalare le zone critiche".