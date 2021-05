Venti nuove telecamere vigileranno su sicurezza e abbandono rifiuti

Cigliano: in paese sono in arrivo 20 nuove telecamere. Si aggiungeranno a quelle attualmente attive. Il piccolo esercito di occhi elettronici nascerà grazie a un'apposita variazione in bilancio, già approvata dall'amministrazione.

"Lo scopo è garantire la sicurezza ma anche contrastare l'abbandono dei rifiuti" spiega il sindaco Diego Marchetti. Quest'ultima in particolare è una piaga diffusa da tempo, che vede alcuni angoli del paese più colpiti rispetto ad altri. "Anche per tale motivo ho predisposto una lista di punti sensibili in cui installare gli apparecchi: ci sono alcune piazze, le aree del cimitero e del centro sportivo, la zona retrostante la scuola e la Posta" elenca il primo cittadino.

Gli occhi elettronici saranno tra l'altro in grado di leggere le targhe delle auto. "Verranno collegate con la centrale dei Carabinieri, con l'ufficio dei vigili della convenzione Nuova Luce e, probabilmente, con il mio computer" termina Marchetti.