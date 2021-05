Un trinese su tre è vaccinato con almeno una dose di vaccino contro il Covid-19.

Il risultato è stato raggiunto nel fine settimana. Il 32,57 per cento dei trinesi residenti ha ricevuto una somministrazione, se poi dal computo vengono tolti i giovani sotto i 16 anni, per i quali al momento non è prevista la vaccinazione, la percentuale sale al 37,48 per cento dei trinesi over 16 anni vaccinati. I numeri: su 6.852 residenti a Trino, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino in 2.232, mentre la seconda dose l’hanno già ricevuta in 942, il 13,74 per cento. La quattro giorni della settimana appena terminata ha fatto registrare una impennata delle seconde dosi per gli over 80, e un grande balzo in avanti per la fascia degli over 60 anni per la prima dose.

Queste le suddivisioni per fasce di età, con numero dei residenti per ogni fascia e i relativi vaccinati con percentuale riferita agli appartenenti a quella fascia, sia per la prima che per la seconda dose di vaccino. Gli over 80: sono 777 i residenti a Trino, 686 (88,29 per cento) hanno ricevuto la prima dose, 625 (80,44 per cento) anche la dose di richiamo. La fascia da 70 a 79 anni: sono 776, di loro 631 (81,31 per cento) hanno avuto la prima somministrazione, 59 (7,6 per cento) anche la seconda. Da 60 a 69 anni: sono 1.004, vaccinati in 407 (39,63 per cento) con la prima dose e in 70 (6,97 per cento) con la seconda. Da 50 a 59 anni: sono 1.078, vaccinati con una dose 218 (20,22 per cento), con la seconda 69 (6,4 per cento). Da 40 a 49 anni: sono 866, in 136 (15,7 per cento) hanno ricevuto una dose e in 56 (6,47 per cento) la seconda. Da 30 a 39 anni: sono 626 e di questi 89 (14,22 per cento) hanno avuto la prima dose e 27 (4,31 per cento) la seconda. Da 20 a 29 anni: sono 621, hanno avuto la prima dose in 60 (9,66 per cento), la seconda in 35 (5,64 per cento). Da 16 a 19 anni: sono 207, e 5 vaccinati con una dose (2,42 per cento) e uno (0,48 per cento) con il richiamo. Gli under 16 anni sono 897, nessuno vaccinato.

Questo il commento del sindaco Daniele Pane sulla quattro giorni terminata domenica 2 maggio: "Alla sede vaccinale del mercato coperto di piazza Comazzi sono 672 le vaccinazioni effettuate in quattro giorni, alle quali si aggiungono quelle effettuate dal dottor Maurizio Demaria nel proprio studio per un totale di 752 vaccinazioni effettuate in settimana. Un risultato importantissimo, finalmente viaggiamo a ritmi elevati. Basti pensare che la popolazione trinese che oltre gli 80 anni è vaccinata per più dell’88 per cento con la prima dose e oltre l’80 per cento anche con la dose di richiamo. Siamo oltre l’81 per cento di prima dose con gli over 70 anni, abbiamo superato il 39 per cento degli over 60. Un trinese su tre ora è vaccinato con almeno una dose, più del 13 per cento lo è con due dosi. Rispetto ai dati nazionali viaggiamo con il 9 per cento di vaccinati in più per la prima dose e poco meno del 4 per cento in più per il richiamo. Si tratta di numeri davvero importanti per Trino e che raggiungiamo grazie alla stretta collaborazione con l’Asl di Alessandria per la quale ringrazio su tutti il dottor Galante, il dottor Stura, il dottor Volante e il dottor Pastori. Ma il mio ringraziamento lo estendo ai nostri medici di famiglia, a tutti i volontari sanitari e amministrativi e non che non si fermano un secondo. Siamo tra i comuni più vaccinati".

Come proseguirà la campagna vaccinale da giovedì 6 a domenica 9 maggio: "Giovedì e venerdì proseguiremo con i richiami per gli over 80 anni, ormai in dirittura d’arrivo, ma il prossimo fine settimana puntiamo a terminare le prime somministrazioni alla fascia 60-69 anni, ai caregiver, ai nuovi fragili e i recuperi delle fasce più alte che per vari motivi non avevano potuto vaccinarsi nel giorno previsto. A quel punto da metà maggio potremmo passare alla fascia 50-59 anni, nella speranza che nel frattempo possano partire con le vaccinazioni anche le aziende alle quali mettiamo a disposizione il centro vaccinale dal lunedì al mercoledì".