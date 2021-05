Mensa Amica al Centro anziani: "attiva e sicura"

Borgosesia: Mensa Amica, al Centro Anziani Fratelli Allegra, è aperta e funzionante, sanificata e sicura. Il consigliere Francesco Nunziata ed il presidente Giuseppe Bolcato lanciano un appello agli anziani della città: "Tornate a pranzare a Mensa Amica – dicono – qui avete un pasto caldo assicurato e potete stare in compagnia: in questo particolare periodo, entrambe le cose sono molto importanti per poter tornare a vivere serenamente ed in salute".

Nunziata e Bolcato ricordano che il pranzo viene servito, nei locali dell’ex Albergo Unione, dal lunedì al sabato, dalle 12.15 alle 13,30: "Al prezzo di tre euro e cinquanta si può avere un pasto completo - spiegano - composto da un primo, un secondo con contorno, pane, frutta ed acqua. Inoltre – aggiungono – chi ha un Isee inferiore ai 3.000 euro, in accordo con i servizi sociali, può usufruire del pasto gratuito".

Mensa Amica è un punto di riferimento molto importante per gli anziani di Borgosesia, che con la pandemia hanno poco a poco perso questa abitudine molto utile alla loro età, perché non solo garantisce una alimentazione corretta e variegata, ma anche offre opportunità di socializzare e condividere pensieri e idee: "E’ importante che i nostri anziani tornino ad avere fiducia in questa istituzione – dice Nunziata, che è anche assessore ai Servizi Sociali dell’Unione Montana Valsesia – qui tutto è massimamente controllato, quindi l’ambiente è sicuro dal punto di vista sanitario e rappresenta un passo importante verso la normalità, che per la maggior parte di loro, già vaccinati, è ormi vicinissima. L’invito, quindi, è per tutti – conclude l’Assessore -

fidatevi, ritrovatevi a Mensa Amica ed uscite dall’isolamento a cui siete stati costretti dalla pandemia".

Al momento, a Mensa Amica quotidianamente già vengono serviti circa 20 pasti al giorno, mentre le attività ricreative del Centro incontro ancora sono sospese, in attesa di nuove indicazioni ministeriali in tal senso.