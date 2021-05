Alice Castello: le manifestazioni in piazza Ballario saranno cardioprotette. Tra circa un mese verrà installato nell'area un defibrillatore donato dalla locale sezione dell'Avis.

La somma necessaria ad acquistare l'apparecchio, il primo previsto all'aperto, proviene dalle offerte raccolte durante la castagnata degli anni scorsi. "Abbiamo rinviato l'installazione nella speranza di poter organizzare un corso sulle modalità di utilizzo - spiega il primo cittadino - Ora però i tempi si allungano troppo. Dopo aver posizionato il defibrillatore, quando possibile, penseremo alla formazione".

Il dispositivo era stato acquistato dall'Avis insieme a un altro apparecchio simile destinato alla palestra. "E' completamente automatico, quindi piuttosto semplice da utilizzare" spiega Raffaello Pisaniello, presidente della sezione nata nel 1959 che 'ai bei tempi' vantava il numero di donatori più alto in rapporto alla popolazione. "Ora contiamo poco meno di 90 soci, ma il nostro gruppo non esiste più, come peraltro quelli degli altri paesi" sintetizza Pisaniello. Il riferimento è alla nuova organizzazione dei prelievi, che da alcuni anni si svolgono solo in tre centri della zona, Cigliano, Gattinara e Santhià. "In questo modo si è perso lo spirito di condivisione - sottolinea Pisaniello - Un tempo tutti i volontari alicesi si ritrovavano nella sede di via Italia, sopra al poliambulatorio, per donare insieme. Oggi invece veniamo convocati singolarmente in uno dei centri abilitati".

Questa modalità riduce i costi a carico del Sistema sanitario, ma "dissuade molti potenziali donatori, specialmente giovani" sottolinea Pisaniello. Nonostante tutto l'attività dell'Avis di Alice Castello resiste con un piccolo calendario di appuntamenti. Tra questi, oltre alla castagnata, spicca la borsa di studio intitolata a Idelma Ugliono, che viene consegnata ogni anno agli alunni meritevoli di quinta elementare.