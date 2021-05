Inaugurato il Bike Park in via Virgilio

Santhià: inaugurato il 'Bike Park' ovvero la pista di mountain bike realizzata dall'amministrazione comunale in via Virgilio. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Angelo Cappuccio, Andrea Cillo sindaco uscente del Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha dato idee e un grande aiuto per la realizzazione e Simone D’Apollo, neo eletto sindaco Ccr.

Come da regolamento posizionato all'ingresso della pista, è prevista l'apertura nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 maggio dalle 14 alle 18. Dal 1° giugno al 30 settembre dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 20. L'accesso all'impianto non è consentito ai bambini di età inferiore ai 6 anni. E’ vietato l'ingresso a pedoni e ad ogni altro veicolo che non sia una bicicletta. E’ obbligatorio l'uso di indumenti e caschetti protettivi e si deve seguire il percorso a senso unico partendo dal cartello di inizio, mantenendo sempre la distanza di sicurezza dagli altri fruitori. E’ vietato gareggiare salvo occasioni di specifiche manifestazioni organizzate.