Gli studenti durante i laboratori cucinano per le persone bisognose

Gattinara: i ragazzi dell’Istituto alberghiero cucineranno per le persone in difficoltà. Lunedi 3 maggio partirà 'C’è [email protected] per te'. Nel 2014 il Comune di Gattinara, nell’ottica di dare un aiuto concreto alle famiglie bisognose, ha ideato il progetto 'Buon Samaritano'. Un’iniziativa volta a recuperare il cibo non impiattato nelle mense scolastiche per poi ridistribuirlo a chi ne ha necessità. La chiusura delle scuole e di conseguenza delle mense scolastiche per la pandemia ne ha causato la sospensione. Grazie all’interessamento di Dante Delzanno, docente della scuola, è stato ideato 'C’è [email protected] per te'.

L’idea, nata dalla collaborazione tra Comune e Istituto Alberghiero, prevede la preparazione di pasti durante i laboratori tecnico-pratici, da distribuire alle persone in difficoltà. Un’ iniziativa che ha la duplice valenza: didattica e sociale. Il personale addetto, seguendo un elenco predisposto dal Comune e dal consorzio Casa, contatterà telefonicamente gli utenti, che potranno così ritirare i pasti seguendo le indicazioni relative all’orario e al punto di ritiro. Saranno gli alunni del servizio di sala ad effettuare la consegna.

"Il progetto viene avviato in fase sperimentale per il mese di maggio, ma sono certo che potrà proseguire anche dopo la pausa estiva e negli anni a venire. Ha una forte valenza sociale ma allo stesso tempo è educativo, formativo ed inclusivo" spiega il sindaco Daniele Baglione. Una volta a settimana, anche i ragazzi diversamente abili dell’istituto, che già si sono distinti negli anni passati con il progetto 'Cuochi d’artificio', parteciperanno alla preparazione dei pasti. Il progetto è sostenuto daL Comune di Gattinara e Lavazza.