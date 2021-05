Trino: nuovi regolamenti comunali approvati all'unanimità

Accolte tutte le modifiche dalla minoranza nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale di giovedì sera, durata un’ora e mezza, per discutere sul nuovo regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e sul regolamento per le aree mercatali, con un confronto tra maggioranza e opposizione nel merito dei contenuti, che ha portato all’approvazione di tutti gli emendamenti presentati dalla minoranza e del regolamento finale all’unanimità.

Alessandro Portinaro per il gruppo di minoranza di “Trino Futura” afferma: "Riteniamo di aver svolto un lavoro utile per la città e siamo soddisfatti del risultato finale. Abbiamo letto con attenzione i due documenti, concentrandoci soprattutto sul regolamento generale e proponendo una serie di modifiche che sono state poi accolte dall’intero consiglio comunale. Al di là di alcuni aggiustamenti minori, ci fa piacere soprattutto segnalare tre modifiche introdotte che vanno a semplificare le procedure per i cittadini e a vantaggio di tutti: abbiamo proposto una dicitura più chiara sugli uffici di riferimento, in modo da evitare confusioni; sono stati ridotti da 20 a 10 i giorni di preavviso necessari per l’occupazione del suolo pubblico in caso di cantieri o altri interventi necessari, il che rende più immediato e certo il lavoro dei professionisti e delle aziende, e abbiamo proposto che venisse confermata l’esenzione dal pagamento per tutti quei passi carrabili presenti in città, al netto di quelli che prevedono manufatti che occupano parte delle strade, allargando così il campo delle esenzioni rispetto alla proposta iniziale. Grazie al nostro contributo il regolamento esce migliorato dal confronto in Consiglio comunale. Anche in questo modo proviamo a svolgere al meglio il nostro ruolo di rappresentanza".