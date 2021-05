Saluggia: la nuova rotatoria aprirà al traffico il 10 maggio

Stamattina, venerdì 30 aprile, il vicepresidente della Provincia di Vercelli con delega alla viabilità, Pier Mauro Andorno, si è recato al cantiere lungo la Sp37 dove si sta realizzando la nuova rotatoria a servizio del Polo Biomedicale di Saluggia, insieme al sindaco di Saluggia Firmino Barberis ed al direttore dei lavori Ezio Raffredi per fare il punto sulla situazione.

Dopo la posa della condotta a servizio della Roggia Taiola e l’installazione della nuova illuminazione lungo la rotatoria si è avviato un confronto per individuare il momento migliore per poter inaugurare il nuovo senso rotatorio in piena sicurezza. “Il punto - commenta il vicepresidente - è quello di convogliare un gran numero di auto in transito concentrate in tre soli momenti della giornata, quella dei cambi turno, ove si possono creare le maggiori criticità. Abbiamo così concordato con il direttore, il sindaco di Saluggia ed i Vigili urbani di deviare definitivamente il traffico in senso rotatorio a partire dalle 16 di lunedì 10 maggio”. Le opere infatti stanno procedendo con anticipo rispetto al programma prestabilito, che vedrà quindi la deviazione del traffico in via definitiva già in quella data.

“Chiaro - conclude Andorno - le opere ancora non saranno finite, ed il cantiere andrà avanti anche sul mese di giugno. L’orario è stato deciso di concerto con l’Amministrazione locale per individuare il momento di minor traffico in concomitanza anche con la presenza degli operai e del direttore, che contribuiranno nei primi momenti della nuova deviazione a far si che tutto vada per il meglio ed in piena sicurezza, considerato anche che la maggior parte delle vetture sarà in uscita dal Polo e, dunque, transiterà a velocità particolarmente ridotta. Ringrazio comunque la ditta, il direttore lavori e il Comune di Saluggia insieme al Comando dei Vigili per la collaborazione che presteranno in questo delicato momento”.