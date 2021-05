Pista per mountain bike: inaugurazione posticipata al 2 maggio

Santhià: posticipata a domenica 2 maggio l'apertura della pista per le mountain bike realizzata in via Virgilio. Inizialmente l’inaugurazione era fissata per sabato 1° maggio ma le pessime previsioni meteo hanno portato l'amministrazione comunale a rinviare di un giorno.

Per accedere alla nuova pista sarà necessario osservare un regolamento, esposto all'ingresso: in primis sarà obbligatorio l'uso del caschetto protettivo e dovrà essere rispettato l'orario di apertura della pista, stilato per ridurre al minimo l'eventuale disturbo arrecato alle abitazioni adiacenti.