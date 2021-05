Consiglio comunale dei Ragazzi: Simone D’Apollo nuovo 'sindachino'

Santhià: il Consiglio comunale dei Ragazzi ha eletto il suo nuovo sindaco. Il decimo della storia del Ccr. Giovedì 29 aprile, i rappresentanti delle classi prime e seconde medie, dopo una parentesi online, si sono ritrovati in presenza per eleggere la loro giunta.

Un lungo confronto ha portato a scegliere Simone D’Apollo, che ha accettato l’incarico di Sindaco dei ragazzi. Simone ha 'ereditato' la fascia tricolore da Andrea Cillo che ha ricoperto precedentemente l’incarico.

Il nuovo 'sindachino' è subito entrato nel ruolo presentando al Sindaco 'dei grandi', Angelo Cappuccio, il progetto, elaborato durante il percorso dei mesi scorsi coinvolgendo tutti i ragazzi delle scuole medie di Santhià.

Cappuccio ha accolto la proposta dei ragazzi per l’evento di inaugurazione del nuovo parco di via Tagliamento, apprezzando anche le idee per la realizzazione del murales che andrà a completare lo spazio verde a loro dedicato.

Durante la prossima seduta, il Ccr progetterà e realizzerà la comunicazione a tutta la cittadinanza delle idee approvate, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, Marika De Domenico e Gabriele Cortella, coadiuvati dall’Assessore Mattia Beccaro.

Completano la giunta dei ragazzi il vice sindaco Luca D’Apollo, l’assessore all’Ecologia Alice Copelli, l’assessore al Bilancio Gabriele Cima, l’assessore alle Regole Maicol Lazar e l’assessore alla Comunicazione Marta Maccarone.

Il giovane Sindaco sarà subito impegnato, al fianco del 'collega' Angelo Cappuccio per l’inaugurazione della nuova pista per le mountain bike, a disposizione principalmente dei ragazzi.