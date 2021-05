"Chi vuole curare il cuore di primule contro la discarica di amianto"

Santhià: nuova iniziativa del gruppo Scout. Domenica 2 maggio alle 9 il gruppo, con i bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, si troveranno per giocare fino alle 12 al 'Bosco in città': durante la mattinata i bimbi piantumeranno dei fiori nell'aiuola recentemente allestita nell’area.

E dalla pagina Facebook 'Santhià, Un bosco per la città' è partito un appello: si cercano volontari per mantenere in salute il bosco. In particolare si cerca una persona che possa prendersi cura del grande cuore formato da tante primule, piantate nei mesi scorsi come segno di protesta pacifica contro la discarica di amianto. Il lavoro è molto semplice: innaffiatura e pulizia dalle erbacce. Chi fosse interessato può contattare il gruppo scrivendo direttamente sulla pagina Facebook del bosco.