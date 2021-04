Consiglio dei Ragazzi: Riccardo Barzi e Alessandro Milan nuovi sindaci

Borgo d'Ale, Alice Castello: Riccardo Barzi e Alessandro Milan sono i nuovi sindaci del Consiglio comunale dei ragazzi. Le difficoltà degli ultimi due anni non hanno fermato il progetto che coinvolge i giovani nella gestione del bene comune. Gli studenti della media Anna Frank potranno contare anche per il prossimi mesi sul loro organo di rappresentanza, che è stato di recente rinnovato. A capo del gruppo sono infatti freschi di elezione due sindaci, in rappresentanza dei rispettivi paesi."Riccardo ha ricevuto la fascia tricolore dalle mani di Pier Mauro Andorno, sindaco di Borgo d'Ale - spiegano dall'associazione Itaca, che da cinque anni sviluppa il progetto - Alessandro invece ha ricevuto l’investitura da parte di Giovanna Giordano, consigliere con delega alle politiche giovanili di Alice Castello che è intervenuta in rappresentanza del sindaco Luigi Bondonno".

I due giovani sindaci "avranno il compito di coordinare il lavoro del consiglio, di rappresentarlo davanti alle amministrazioni dei grandi e alla cittadinanza" proseguono da Itaca. Al loro fianco ci saranno come sempre gli insegnanti, ma anche una vera e propria giunta. Ilaria Cimalando e Tommaso Frassati saranno i vicesindaci rispettivamente per Borgo d’Ale e Alice Castello, Davide De Francesco sarà assessore agli eventi, Yuri Gennaro si occuperà di bilancio mentre Giada Greco di comunicazione.

"Dopo la nomina ufficiale, i neoeletti sindaci dei ragazzi hanno illustrato ai loro colleghi adulti le idee progettuali emerse dal lungo lavoro partecipativo, che ha visto protagonisti gli studenti delle medie in questi 24 mesi" proseguono da Itaca. I dettagli del programma saranno resi noti prossimamente. Finora è trapelato che si tratta di due iniziative, nate per consentire quanto prima ai ragazzi di stare insieme ai propri amici.