Campagna vaccinale: sportello per aiutare a iscriversi al portale

Santhià: uno sportello per aiutare le persone ad iscriversi al portale regionale 'il Piemonte ti vaccina'. Il nuovo servizio proposto dall’amministrazione comunale sarà attivo nei locali della biblioteca civica di via Dante da lunedì 3 a giovedì 6 maggio dalle 9 alle 12. E' obbligatorio fissare un appuntamento telefonando al numero 0161 923495 mercoledì 28 aprile fino alle 18, giovedì 29 dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18, venerdì 30 dalle 14,30 alle 18. E' possibile fissare un appuntamento anche scrivendo una mail all'indirizzo email: [email protected] it . Lo sportello, dove opererà personale comunale, è aperto ai cittadini per favorire l'iscrizione alla campagna vaccinale per la fascia di età 60/79 anni e per i soggetti fragili da 16 ai 59 anni.