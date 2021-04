Assembramenti selvaggi e gente ubriaca che urina per strada

Borgosesia: il centro città teatro di assembramenti selvaggi, con gente che urinava per strada, conseguenze di sbronze. Comportamenti inaccettabili, quelli rilevati nello scorso fine settimana, e in questa delicata fase di emergenza sanitaria anche pericolosi. Tant'é: il sindaco Paolo Tiramani convoca i titolari dei bar ed emette un’ordinanza per regolamentare la somministrazione delle bevande e chiedere collaborazione nella gestione dei clienti. L'intento non è punitivo ma mosso dalla necessità di tutelare decoro e salute. Ai divieti il sindaco aggiunge un appello alla responsabilità collettiva.

"Questo per ragioni di sicurezza, salute e decoro della nostra bella cittadina - sottolinea Tiramani - Intanto ci stiamo organizzando per riaprire, spero già per questo weekend, i bagni pubblici in condizioni di sicurezza".

Cosa prevede dunque l’ordinanza? Nei giorni prefestivi e festivi, dalle 14 alle 5 del mattino ai bar è vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro per asporto, oltre che per la somministrazione di bevande negli spazi all’aperto. "Il vetro potrà essere riutilizzato quando le condizioni sanitarie consentiranno la riapertura delle sale interne dei locali" precisa il sindaco.

E' poi vietato il consumo di bevande in contenitori in vetro di qualsiasi provenienza, è invece consentito l’uso del vetro alle attività di ristorazione tradizionale, quali ristoranti e pizzerie. "Rigorosamente vietato che gli avventori si alzino da tavola portando con sé i contenitori in vetro - aggiunge inoltre - Ad ogni gestore è richiesto, a titolo di collaborazione con l’amministrazione, di avere cura di mantenere pulite ed ordinate le adiacenze del proprio bar.

Ai trasgressori, potranno essere comminate multe comprese tra i 50 ed i 500 euro.