Un trinese su quattro è già stato vaccinato

Positivi in calo, vaccinazioni in netto crescendo. Migliora la situazione trinese nel contesto della pandemia da Covid-19. Gli attuali positivi sono 11, i vaccinati con almeno una dose sfiorano quota 2.000.

Il sindaco Daniele Pane ha reso noti i dati aggiornati allo scorso fine settimana. Gli over 80: sono 810 a Trino, 677 (83,58 per cento) hanno ricevuto la prima dose, 468 (57,78 per cento) anche la dose di richiamo. La fascia da 70 a 79 anni: sono 794, e 587 (73,93 per cento) hanno avuto la prima somministrazione, 46 (5,79 per cento) anche la seconda. Da 60 a 69 anni: sono 1.026, vaccinati in 246 (23,98 per cento) con la prima dose e in 59 (5,75 per cento) con la seconda. Da 50 a 59 anni: sono 1.103, vaccinati con una dose 196 (17,77 per cento), con la seconda 66 (5,98 per cento). Da 40 a 49 anni: sono 928, in 127 (13,69 per cento) hanno ricevuto una dose e in 55 (5,93 per cento) la seconda. Da 30 a 39 anni: sono 671 e di questi 74 (11,03 per cento) hanno avuto la prima dose e 27 (4,02 per cento) la seconda. Da 20 a 29 anni: sono 658, hanno avuto la prima dose in 54 (8,21 per cento), la seconda in 33 (5,02 per cento). Da 16 a 19 anni: sono 223, e 4 vaccinati con una dose (1,79 per cento) e uno (0,45 per cento) con il richiamo. Sotto i 16 anni sono 894, nessuno vaccinato.

Il totale è di 7.107 persone delle quali 1.965 vaccinate (27,65 per cento) con la prima dose e 755 (10,62 per cento) con la seconda. Il sindaco Daniele Pane intanto ha fatto il punto della situazione: "I positivi a Trino attualmente sono 11, tutti stanno bene, tutti sono a casa tranne una persona che si trova in una struttura di continuità assistenziale dopo aver terminato il percorso ospedaliero". Il ritorno in zona gialla: "Da oggi abbiamo qualche libertà in più. Siamo tutti stanchi e provati da questa situazione ma non possiamo abbassare la guardia per non vanificare i sacrifici fatti finora. Quindi il mio invito è di rispettare sempre le regole base, ovvero indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, igienizzare le mani. Il contagio è in calo ma il virus circola ancora ed infatti la scorsa settimana abbiamo registrato qualche nuovo positivo a fronte di parecchie guarigioni. Il mio invito infine è quello di vaccinarsi".