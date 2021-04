Saluggia: proseguono i lavori per la nuova rotatoria

Continuano i lavori nell’area del Polo Biomedicale di Saluggia.

Lungo la Sp37 la costruzione della nuova rotonda a favore dell’intenso traffico veicolare dei lavoratori impiegati nel Centro vedrà presto variazioni importanti del traffico. “Ancora stamane ero sul posto - commenta in una nota il vicepresidente con delega alla viabilità Pier Mauro Andorno - per verificare il procedere dei lavori. Tra domani, martedì 27 aprile e giovedì verrà installata la nuova illuminazione ed integrata apposita segnalazione del nuovo senso rotatorio che si sta costituendo. Si procederà contestualmente con la modifica del traffico in entrata ed in uscita dal Centro per completare la sostituzione di una condotta irrigua compromessa”.

La Provincia sta facendo rete con Centro Biomedicale al Comune di Saluggia, per tenere un costante aggiornamento sull’evolversi delle opere con le modifiche alla viabilità che, visto l’intenso traffico, devono essere comunicate in anticipo. “Corriamo veloci -conclude Andorno - verso la conclusione delle opere. Tra il 3 ed il 6 maggio, in base all’evolversi delle condizioni meteorologiche, si devierà il traffico inaugurando il nuovo senso rotatorio, per concludere poi il tutto nel mese di giugno, con un paio di settimane di anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia. Ringrazio come sempre i cittadini ed i lavoratori del Centro per la pazienza ai disagi dovuti ai lavori, che stiamo cercando di ridurre al minimo insieme all’attenta conduzione della ditta e dei nostri tecnici provinciali”.