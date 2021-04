Sabato 1° maggio l'inaugurazione della pista per mountain bike

Santhià: apertura della nuova pista dedicata alle mountain bike. Sarà inaugurata sabato 1° maggio la nuova area situata in via Virgilio e dedicata ai più giovani. Spiega il sindaco Angelo Cappuccio: "Stiamo ultimando i lavori per la messa in sicurezza. Inoltre verranno posizionate delle protezioni a cura di un'azienda santhiatese. Per la riuscita di questo nuovo progetto un grazie per la collaborazione va anche al sindaco del Ccr Andrea Cillo e a tutto il Consiglio comunale dei ragazzi".

La pista, su terra, sarà dotata di cunette e piccole discese, per una spesa di realizzazione complessiva di circa 5.000 euro. Stilato un regolamento che tutti i fruitori dell'area dovranno rispettare: in primis l’uso obbligatorio del caschetto protettivo e il rispetto degli orari in quanto l’accesso, per evitare di disturbare le abitazioni presenti nella zona, osserverà un orario ben preciso.