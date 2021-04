Oggi a Pray giornata vaccinale dedicata alla Valsessera

In corso oggi, domenica 25 aprile, a Pray una giornata vaccinale dedicata alla Valsessera. Una grande mobilitazione in cui sono impegnati i medici e il personale Asl e i medici di famiglia. Presenti anche il Comune, la Protezione civile, tanti volontari degli Alpini e della Croce Rossa. Ciascuno ha dato il proprio importante contributo e a fine giornata saranno più di 600 le persone che saranno vaccinate.

I consiglieri regionali Carlo Riva Vercellotti e Michele Mosca, sono intervenuti per ricordare l'importanza della vaccinazione e il buon ritmo che sta mantenendo la Regione Piemonte nella campagna vaccinale. Anche l'Ordine dei Medici di Vercelli e l'Ordine delle Professioni infermieristiche di Biella sono intervenuti per ricordare l'importanza della vaccinazione e del lavoro di squadra.

"Se da domani il Piemonte entrerà in zona gialla è anche grazie all'incessante lavoro che tante persone stanno facendo da settimane - fa sapere l'Asl Vercelli - Ancora una volta il direttore generale Angelo Penna e il direttore sanitario Gualtiero Canova hanno dato una mano nelle vaccinazioni, proprio per sottolineare ancora l'estrema importanza che ciascuno faccia la propria parte! Così come hanno fatto il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello e gli altri sindaci della Valsessera che hanno contribuito ad organizzare al meglio questa giornata che assume ancor più significato nella festività del 25 Aprile".