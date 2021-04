Paesi collegati da una pista ciclabile da 100.000 euro

Borgo d'Ale: nei prossimi mesi nascerà una pista ciclabile per Alice Castello. Il passaggio che serve quest'ultimo paese, e che attualmente termina proprio al confine tra i due territori, sarà prolungato fino in centro.

Una buona notizia per chi ama andare a passeggio e anche per le famiglie alicesi, che potranno far pedalare i propri figli fino alla scuola media Anna Frank con minor rischio. "L'opera sarà realizzata con un contributo statale di 100.000 euro" spiega il sindaco Pier Mauro Andorno. Tra le finalità del finanziamento c'è quella di favorire la mobilità sostenibile, che oggi tra Borgo d'Ale e Alice è possibile solo a tratti. "La nuova pista ciclabile sarà lunga circa 500 metri" prosegue il primo cittadino. Per chi arriva da Alice Castello ci sarà la possibilità di proseguire quasi fino all'incrocio con il viale del cimitero. Qui un attraversamento pedonale rialzato permetterà di entrare nel viale della Consolata (la cui pavimentazione è stata rifatta nel 2019) e di raggiungere quindi la Porta d'Alice.

"Secondo i tempi fissati dal Ministero dell'Interno, i lavori dovranno iniziare entro il 15 settembre" precisa il sindaco. Ma nel futuro prossimo la strada per Alice Castello attende anche un'altra novità. "Vogliamo illuminare il viale che dalla chiesa della Consolata arriva al campo sportivo" aggiunge il consigliere Gianni Regis. Per installare i nuovi punti luce serviranno circa 30.000 euro, che si aggiungeranno all'investimento da 185.000 euro sostenuto grazie al mutuo acceso lo scorso luglio. In tal caso l'obiettivo è stato quello di sostituire tutte le lampade della rete pubblica (in tutto 500) con la nuova tecnologia a led.