"Facciamo rete per la campagna vaccinale"

"Aziende trinesi, facciamo rete, chiamatemi e organizziamo la vostra campagna vaccinale al nostro centro al mercato coperto coinvolgendo così tutte le realtà aziendali della città". Il sindaco Daniele Pane invita le realtà produttive aziendale trinesi a realizzare un gruppo unico di vaccinazioni per il loro settore, similarmente a quanto vuole fare Ascom per il settore del commercio. E propone il centro vaccinale del mercato coperto nei giorni liberi dall’attività organizzata insieme all’Asl di Alessandria.

Il primo passo è stato fatto da Ascom per i vaccini a commercianti, servizi alla persona, professionisti: "Abbiamo dato l’avvallo formale alla richiesta di Ascom che ora farà domanda alle varie Asl competenti; per noi e Palazzolo è quella di Alessandria. Noi mettiamo a disposizione la nostra sede vaccinale. L’indicazione del piano nazionale è di terminare prima over 60 e caregiver, e poi partire con altre tipologie di categorie. Comunque siamo pronti ad ospitare Ascom".



I vaccini nelle aziende: "Lo stesso discorso vale per le aziende trinesi che si sono rese disponibili ad ospitare nelle loro sedi la campagna vaccinale per i propri dipendenti. Alle aziende l’ho già detto, e lo ribadisco, che le invito a utilizzare invece il nostro centro vaccinale perché nel momento in cui sarà dato il via libera alla procedura di vaccinazione nelle aziende, credo che sarà più pratico per tutte queste realtà farlo in una struttura già attrezzata, senza dover predisporre i loro spazi privati. Sarebbe cosa buona e giusta, così potremmo coinvolgere anche le piccole aziende trinesi che avrebbero più difficoltà a organizzare una vaccinazione in sede. Invito quindi tutte le realtà aziendali trinesi a contattarmi per fare rete e individuare una giornata libera del nostro centro da dedicare a loro".

Pane infine aggiunge: "Stesso discorso vale per le farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale, la nostra sede è anche a loro disposizione. Il centro vaccinale di Trino è aperto dal giovedì alla domenica, quindi le giornate di lunedì, martedì e mercoledì saranno a disposizione di Ascom, aziende e farmacie. Facciamo un ulteriore lavoro di squadra e il risultato sarà ottimo come quello che stiamo vedendo ora su Trino, dove la percentuale di vaccinati è di circa sei punti percentuali superiore a tutto il resto del Piemonte e dell’Asl di Alessandria, e credo anche di buona parte del resto d’Italia".