Da lunedì 26 aprile asfaltatura di via Tagliamento

Santhià: lunedì 26 aprile iniziano i lavori di asfaltatura di via Tagliamento. Fino a venerdì 30 è previsto il divieto di sosta e transito per tutta la lunghezza della strada, dall'incrocio con corso Nuova Italia fino all'intersezione con via Fratelli Cervi.

Il cantiere, allestito da una ditta di Greggio, avrà conseguenze anche sul transito dei pullman Atap, nello specifico sulla linea 56 che collega Vercelli a Santhià e Cavaglià. I mezzi in arrivo da San Germano su corso XXV aprile devieranno in corso Sempione, via Gramsci, Piazza Allende e corso Nuova Italia per raggiungere la stazione ferroviaria. Lo stesso percorso sarà seguito al contrario dai bus in arrivo da Cavaglià.