Cordoglio per la morte di Giorgina Ottino, dama dell'Oftal

Santhià: addio a Giorgina Ottino, conosciuta in città per aver gestito una gioielleria con il marito Pier Angelo Buffa, in corso Nuova Italia. Aveva 78 anni.

Da anni Ottino combatteva contro una malattia neurologica degenerativa. Originaria di Torino, era arrivata a Santhià sul finire degli anni ’70. Grande commozione e cordoglio in città e sui social alla notizia della sua morte: tutti la ricordano come una donna solare, simpatica e dal carattere forte. Attiva anche nel mondo del volontariato, ha fatto parte per molti anni dell'Oftal.