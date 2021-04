Coronavirus: Borgo d'Ale raggiunge il traguardo di zero contagi. Ad Alice Castello la situazione è stabile da circa un mese: i positivi sono 20.

Dopo un lungo ma progressivo arretramento, durato diverse settimane, il virus è definitivamente uscito dai confini di Borgo d'Ale. Il sindaco Pier Mauro Andorno ha calcolato che l'assenza di contagi in paese non si registra "da quasi sei mesi, dal 31 ottobre 2020" sottolinea. Già martedì 20 aprile, vista la tendenza incoraggiante, il primo cittadino aveva ripristinato l'accesso ai parchi giochi e dall'area fitness di via Ivrea. Ora l'azzeramento dei casi lascia ben sperare in vista delle nuove riaperture decise dal Governo.

Alice Castello invece deve ancora attendere l'agognata liberazione dal virus. Superato il minaccioso picco di 40 casi, registrato a metà marzo, la curva ha seguito un andamento altalenante. Il motivo è probabilmente la capacità del Coronavirus di diffondersi rapidamente all'interno delle famiglie, a partire dal contagio di un solo componente. Per questa ragione lo stesso sindaco Luigi Bondonno si trova da alcuni giorni in quarantena con i suoi figli, a seguito della positività della moglie. "Fortunatamente stiamo tutti bene" afferma.