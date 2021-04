A Roasio meno contagi: "17 positivi, dato comunque significativo"

Emergenza Covid-19: in diminuzione il numero di contagi a Roasio. Rispetto alle scorse settimane si registrano meno casi di positività in paese, che era passato in due settimane da 4 a 22 contagi. Ora si sta invece registrando una diminuzione, attestandosi su 17 positivi.

"Il numero di contagiati della nostra comunità ha avuto un lieve miglioramento. Tuttavia, il dato attuale di 17 persone positive al coronavirus Covid-19 resta comunque un dato significativo. Ci sono delle quarantene di isolamento domiciliare fiduciario per tutte le persone che sono stato a contatto positivi o manifestano i sintomi" spiega il sindaco Gianmario Taraboletti.

Netto miglioramento per Lozzolo passato da sei persone positive del 12 aprile alle attuali due. Anche Lenta registra meno contagi, anche qui si è passati dai sette casi di positività dei giorni scorsi a tre.