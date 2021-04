Nel bilancio un fondo sociale da 60.000 euro

Borgo d'Ale: il Comune crea un fondo da 60.000 euro per sostenere i cittadini in difficoltà e combattere il calo delle nascite. Si tratta di una sorta di 'salvagente' utile in circostanze di crisi come quella legata al Coronavirus. L'inedito strumento trova spazio all'interno del bilancio, utilizzando le risorse del Comune. "Verrà utilizzato per attività di tipo sociale" precisa il consigliere Marco Paniale.

Una sorta di esperimento è stato attuato con il contributo baby sitting, destinato ai genitori residenti che lavorano e non possono appoggiarsi a famigliari per seguire i figli in didattica a distanza. Il contributo ammonta a circa 13.000 euro e costituisce una somma ulteriore rispetto ai 60.000 euro.

"Per il futuro continueremo a concentrarci sul medesimo ambito. Ad esempio valutando l'avvio di un servizio di pre e doposcuola" prosegue Paniale. Tuttavia il fondo per le emergenze manterrà una certa elasticità. "I dettagli sulle modalità di utilizzo saranno via via decisi con provvedimenti dell'amministrazione - precisa il sindaco Pier Mauro Andorno - Un altro impiego potrebbe essere l'edilizia. A chi decide di effettuare dei lavori sulla propria abitazione o fabbricato produttivo, verrà erogato un contributo su base percentuale". In ogni caso la finalità comune a questi interventi sarà una sola: "evitare che il nostro paese si spopoli - affermano gli amministratori - Negli ultimi anni, così come accaduto in altri Comuni della zona, le case del centro abitato si sono progressivamente svuotate". Per questo l'amministrazione punta a far risalire la curva della natalità e anche ad attirare quelle giovani famiglie che, complice l'esperienza del Coronavirus, stanno cercando casa fuori dagli spazi limitati delle città.

Il fondo da 60.000 euro ha visto la luce con il bilancio 2021, che è stato di recente aggiornato con l'approvazione del rendiconto del 2020 (una sorta di fotografia dei conti dell'anno passato). La somma destinata agli investimenti ammonta in totale a 1.189.000 euro