Fiume Sesia: analisi campioni nei laboratori dell’Università di Milano

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, manifestazione internazionale per la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro pianeta, in Valsesia si fa il punto della situazione sull’operazione Valsesia Plastic Free, nata lo scorso anno e proseguita anche durante la pandemia, con azioni volte soprattutto a monitorare la situazione del fiume Sesia e dell’ambiente ad esso circostante.

"Unione Montana, insieme a Unpli Piemonte, Comune di Varallo e Comune di Alagna ha messo in campo questa iniziativa per sensibilizzare il territorio ed avviare una serie di azioni di salvaguardia – spiega Alberto Daffara, assessore al paesaggio dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia – tra luglio 2020 e oggi sono stati fatti campionamenti trimestrali delle acque del Sesia in 5 stazioni, una alla sorgente e le altre 4 tra Alagna e Borgosesia, e i campioni vengono analizzati dal Prof. Enrico Parolini, professore di Ecologia all’Università di Milano, e dal suo staff".

È lo stesso Prof. Enrico Parolini a spiegare: "Mi occupo di contaminazione ambientale ed è in questo ambito che da ormai circa un anno sto effettuando l’esperimento di campionamento dell’acqua del Sesia - dice - i campioni sono in corso di valutazione nei laboratori dell’Università di Milano, per stabilire se nel fiume si trovino microplastiche e quali azioni si possano mettere in campo per la tutela dell’ecosistema".

Se per quanto riguarda la eventuale presenza di microplastiche i dati sono ancora in fase di elaborazione e i risultati saranno pronti a giugno, la presenza di plastiche di grandi dimensioni abbandonate o trasportate in modo naturale lungo le sponde del fiume è invece del tutto evidente: "Ci sono campioni sono in corso di valutazione nei laboratori dell’Università di Milano ed è proprio per questo che 'Valsesia Plastic Free' è un’ottima iniziativa per risolvere questo problema, avendo tra i suoi obiettivi sia la sensibilizzazione che il coinvolgimento della popolazione in azioni di pulizia e tutela del fiume e delle sue sponde".

Proprio in quest’ottica, il 2 maggio l’assessore Daffara, insieme ad altri attivisti di 'Valsesia Plastic Free' parteciperà alla giornata di pulizia dell’ambiente organizzata dal Comune di Borgosesia: "Ho contattato l’assessore all’Ambiente di Borgosesia, Eleonora Guida, che ha aderito a Valsesia Plastic Free, per farle sapere che parteciperemo all’iniziativa – spiega l’amministratore - ogni azione volta a mantenere integro l’ambiente valsesiano mi trova concorde e partecipe".

Intanto, si sta lavorando per programmare eventi di tutela ambientale nei prossimi mesi.