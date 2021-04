Consiglio comunale dei ragazzi, vigilia di elezioni

Martedì 4 maggio verrà eletto il primo sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi di Crescentino e i componenti della Giunta che rappresenterà i loro coetanei davanti ai colleghi adulti e a tutta la cittadinanza. Nei mesi scorsi si era insediato ufficialmente il Consiglio formato da due rappresentanti per ogni classe, che nei mesi passati si sono riuniti periodicamente, in parte in presenza e in parte online, a causa delle restrizioni imposte dalle misure di contenimento del contagio da Covid-19. Dietro suggerimento dell'amministrazione comunale i ragazzi, coordinati dal professor Marco Canuto, si sono impegnati alla realizzazione di un nuovo parco dedicato alle scuole medie. Filippo Casubolo, Francesca Botto, Iris Massarotto, Mirko Maniero, Jordan Silva Santos, Nicole Nurchis, Alessandro Moschini, Angiolina La Pietra, Lorenzo La Manna, Massimo Trotta, Eva Cera, Tommaso Brusotto, Chiara Prior, Rosa Zora Ajjaj, Ilenia Picci, Elisa Popa Nanu, affiancati da due rappresentanti delle classi terze, Tommaso Casubolo e Sabah Labyad, hanno elaborato molti progetti che verranno presentati al sindaco Vittorio Ferrero e all’assessore all’istruzione Antonella Dassano che ha seguito molto da vicino tutto il percorso; da questo confronto prenderà vita il progetto finale che verrà quindi presentato a tutta la cittadinanza.