Trino: riaprono le aree giochi

Sono scesi a 9 i trinesi positivi al Covid-19. Il dato è in continuo e netto miglioramento.

"Il dato migliora e nel frattempo prosegue la campagna vaccinale al mercato coperto - spiega il sindaco Daniele Pane - Oggi, giovedì, e venerdì verranno effettuati i richiami per gli over 80, mentre tra oggi e sabato andremo ad ultimare le vaccinazioni per tutti i soggetti fragili e per i domiciliati. Stiamo rispettando la tabella di marcia in base ai vaccini a disposizione". Intanto, in attesa del passaggio in zona gialla da lunedì 26 aprile, da ieri, mercoledì, a Trino sono state riaperte le aree gioco della città: "Le aree giochi interne ai parchi e ai giardini pubblici ritornano a disposizione della cittadinanza a condizione di un utilizzo responsabile e nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell’area di almeno un metro e dell’obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone presenti nell’area al di sopra dei sei anni di età. La responsabilità è esclusiva del genitore o dell’adulto accompagnatore che dovrà valutare sia lo stato di salute del minore, con un'adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco, che il rispetto delle misure anti contagio, ovvero la distanza interpersonale di almeno un metro, il divieto di assembramenti, l’utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti. Ricordo che il mancato rispetto delle misure di contenimento é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Per ritornare alla normalità occorre l'impegno e la responsabilità di tutti". Il Comune di Trino comunica invece che venerdì 23 aprile verrà recuperata la giornata dedicata al diserbo delle erbe infestanti che la scorsa settimana non ha avuto luogo a causa del maltempo e pertanto i cimiteri di Trino e Robella resteranno chiusi per tutto il giorno.