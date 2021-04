Pray, presidio vaccinale: domenica 25 aprile previste 500 persone

Proseguono le vaccinazioni in Valsessera: oltre al Casa della salute di Coggiola, sarà attivo domenica 25 aprile anche il presidio vaccinale di Pray, realizzato grazie alla disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Si tratta di un'unica giornata in cui saranno vaccinate oltre 500 persone. Nella sala polivalente di via Sella assicureranno le vaccinazioni, su una decina di postazioni disponibili, il personale dell'Asl Vercelli e i medici di base della Valsessera, che - come è noto - hanno tutti aderito alla campagna vaccinale anti Covid, dimostrando grande sensibilità.

"Unn sentito ringraziamento al sindaco Gian Matteo Passuello, ai medici, al personale impegnato nella campagna e ai volontari della Pro loco e della Croce Rossa, che svolgeranno questa attività nella festività del 25 Aprile - sottolineano dall'Asl Vercelli -. Le persone verranno convocate tramite sms inviato dal portale regionale 'Il Piemonte ti vaccina', o avvisati dal proprio medico di base. La Casa della salute di Coggiola, infine, continuerà ad essere operativa nei giorni successivi per completare le somministrazioni agli altri residenti della valle.