Il vino locale riporterà il suo 'dna' in etichetta

Il vino Gattinara avrà il 'dna' in etichetta: il consumatore potrà così risalire al luogo di coltivazione delle uve ed avere la certezza che non siano state mischiate con grappoli di provenienza diversa. Sono state infatti individuate 25 zone che da sempre hanno ospitato vigneti. Nei mesi scorsi il Comune di Gattinara aveva ottenuto l’identificazione delle perimetrazioni dei paesaggi agrari storici, vale a dire quelle aree che, seppure nel corso del tempo, sono cadute in disuso o ricoperte da vegetazione, un tempo erano vigneti. Il passaggio successivo è stato apporre un nome a quelle aree per consentire ai produttori di indicare in etichetta l’esatta provenienza delle uve da cui è stato prodotto il vino.

Il termine vigna può essere utilizzato solamente dai vini DO(Denominazione di Origine), ai vini D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) o D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L’assessore all’Agricoltura Franco Barcellino e l’ufficio tecnico hanno condiviso tutte le fasi del lavoro con i produttori locali e con la commissione agricoltura comunale.