Borgo Vercelli, un bimbo positivo: "Situazione sotto controllo"

"La situazione è sempre stata sotto controllo, è risultato positivo un bambino di tre anni della scuola materna, mentre tutti coloro che sono venuti a contatto con lui sono risultati negativi". Il sindaco Mario Demagistri tranquillizza chi si era preoccupato della situazione nata alla materna di Borgo Vercelli.

Un lettore del paese aveva scritto a La Sesia segnalando quella che a suo parere era "una situazione critica a Borgo Vercelli, dove da mercoledì 14 aprile si è diffusa la notizia di un caso verificato di Covid-19 tra gli alunni della scuola materna, che ha portato a fermare ufficialmente l’attività scolastica di moltissimi alunni della scuola dell’infanzia e del nido comunale. Come è possibile che non sia stata data notizia che un’intera classe, diverse maestre e le bidelle di questa scuola, sono state messe in quarantena dall’Asl?". Ecco la risposta di Demagistri: "Innanzitutto la quarantena è stata disposta dall’Asl e comunque i soggetti interessati e coinvolti erano tutti informati e a conoscenza della situazione. La situazione inoltre non era affatto critica, si è trattato di un solo bambini positivo al Covid-19, mentre dai tamponi effettuati dall’Asl di Vercelli è risultato che tutti i suoi compagni di classe, le maestre e le bidelle che fossero venuti a contatto col piccolo, sono risultati negativi al virus. Pertanto nessuna criticità e comunque la vicenda ha fatto sì che rimanesse chiusa una sola sezione su tre della materna. Spero pertanto di aver tranquillizzato chi si era preoccupato di questa vicenda".